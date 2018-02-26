На Северном флоте показали масштабную реконструкцию боя в Заполярье периода ВОВ в честь 100-летия РККА

В рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), в гарнизоне Северного флота Сафоново на побережье губы Грязная состоялась масштабная историческая реконструкция фрагмента боя в Заполярье периода Великой Отечественной войны (ВОВ).

Как сообщает Министерство обороны РФ, в розыгрыше баталии участвовали свыше 100 военнослужащих Северного флота и членов военно-исторического клуба «Заполярный рубеж». Был инсценирован эпизод боестолкновения частей морской пехоты Северного флота с немецкими горными егерями при поддержке артиллерии и бронетехники.

В реконструкции сражения была задействована бронетехника исторического взвода Северного флота: танк Т-34, самоходная установка СУ-100, эрзац-танк НИ-1, салютные пушки, а также средства имитации, холостые патроны и пиротехника. Для 80-мм орудия Т-34 были специально изготовлены холостые заряды, которыми во время представления велась стрельба по «противнику».

По информации российского оборонного ведомства, за исторической реконструкцией наблюдали жители Кольского Заполярья, командование Северным флотом, руководство Мурманской области и города Североморска. Для посетителей мероприятия с утра работали выставки современной и исторической военной техники, обмундирования и оружия, экспозиции полевых лагерей РККА и частей вермахта.

После завершения активной фазы реконструкции командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил участников «битвы» с юбилеем РККА и выразил благодарность за разыгранное представление. Кроме того, командующий флотом заявил, что подобные реконструкции будут продолжены в целях военно-патриотического воспитания молодых людей в филиале парка «Патриот», который создается в Мурманской области по решению главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, в районе поселка Кильдинстрой рядом с областным центром.

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