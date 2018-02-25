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Юнармейцы получили награды от Шойгу за спасение людей

Мария Осипова
15:08 25.02.2018
На форуме «Я – Юнармия», который проходил в подмосковном парке «Патриот» 22–23 февраля, работало сразу несколько тематических зон.
Фото: Алексей Иванов/ ТРК "Звезда"

Первый молодежный патриотический форум «Я – Юнармия» проходил в подмосковном парке «Патриот». Военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано два года назад по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу.

На форуме работало сразу несколько тематических зон. В частности, любой желающий мог посетить мастер-классы по журналистике, научиться держаться в кадре и писать тексты, ознакомиться с работой в блогосфере.

Один из юнармейцев, мечтающий стать журналистом, сразу применил на практике свои профессиональные навыки и попросил главу Минобороны России Сергея Шойгу ответить на вопрос о том, что он сейчас сказал бы себе 15-летнему.

«Дерзай, сынок, дерзай. У тебя все получится», – сказал министр.

На фоне таких «новых профессий» у Сергея Шойгу вызывает удивление желание некоторых юнармейцев посвятить себя более традиционным занятиям.

«Кем ты будешь? инженером? Слава тебе господи, наконец появились инженеры», – пошутил глава Минобороны.

Зона киберспорта также привлекла внимание министра. На стенде виртуальной студии «Юнармия ТВ» Сергею Шойгу рассказали о новом 3D-сканере, который может создать точную копию человека. На дискуссионной площадке юнармейцы не только задают вопросы министру, но и вручают подарок, сделанный своими руками, – радиоуправляемую модель танка.

Министр обороны вручил первые в истории «Юнармии» награды. Медали за мужество и отвагу, проявленные при спасении на пожаре, заслужили два школьника – Давид Ананян и Александра Трутнева.

«Мы вошли в горящий дом, увидели движение, помогли выйти женщинам», – вспоминает Ананян.

На форуме знаменитости дают советы юнармейцам. Режиссер Никита Михалков рассказал в своей мастерской о творчестве и жизненных ценностях. Под присмотром Вячеслава Фетисова десятилетний Артем сдает нормативы ГТО.

Форум «Я – Юнармия» не только рассказывает о новых технологиях, но и наглядно демонстрирует, что в жизни нет ничего невозможного. Главное – это труд, терпение, правильно поставленные цели и немного времени.

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