Командующему дальней авиацией ВКС присвоено звание «Заслуженный военный летчик»

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш получил почетное звание «Заслуженный военный летчик», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Соответствующий указ 19 февраля подписал президент России Владимир Путин.

Сергей Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. В 1987 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В. М. Комарова, в 1994 году – Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и в 2012 году – Военную академию Генштаба ВС РФ.

Командующий дальней авиацией ВКС награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью «За отвагу», а в 2008 году ему было присвоено звание Героя России.

Сергей Кобылаш имеет квалификацию «летчик-снайпер», его общий налет превышает 1700 часов.