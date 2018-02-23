Минобороны планирует развивать в регионах кадетское образование для девочек

Минобороны России работает над вопросом развития в регионах системы подготовки девочек в довузовских военных учебных заведениях.

Об этом министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в ходе Первого Всероссийского молодежного патриотического форума «Я – Юнармия», который проходил в подмосковном парке «Патриот».

Глава ведомства пообщался с представителями молодежного военно-патриотического движения «Юнармия» и посетил мастер-класс известного российского кинорежиссера Никиты Михалкова.

«У нас очень развита система довузовского образования. И мы хотели бы в регионах развивать систему подготовки девочек», – отметил министр.

Шойгу рассказал, что в Москве есть Пансион воспитанниц Минобороны России, где учатся девочки, и подобное училище может быть открыто в Севастополе.