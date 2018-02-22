Путин поблагодарил за службу участников боевых действий в Сирии

Владимир Путин поблагодарил за службу участников боевых действий на территории Сирии. Отдельно президент России отметил боевую подготовку наших военных.

«У наших воинов блестящая подготовка. Они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца», - сказал российский лидер на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Путин подчеркнул, что российские военные помнят заветы ветеранов, но при этом постоянно продолжают совершенствоваться. Собственный опыт современные Вооруженные Силы России приобретают в ходе тактических учений, а также в боевых операциях против террористов.

Президент также добавил, что Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности и по качеству вооружения и военной техники.