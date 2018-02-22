Хороший командир – это не только чисто военный специалист – дочь маршала Конева о своем отце
Две мировые войны и долгий путь от унтер-офицера царской армии до маршала Советского Союза. Сегодня наш спецпроект «Армия Столетия», приуроченный к вековому юбилею воооруженных сил страны, посвящен одному из создателей Красной армии – легендарному военачальнику Ивану Коневу.
Дважды Герой Советского Союза прошел практически через все значимые сражения Великой Отечественной. А звание маршала получил за блестяще проведенную Корсунь-Шевченковскую операцию, где впервые после Сталинграда была окружена и разгромлена крупная группировка гитлеровских войск.
О знаменитом полководце рассказывает его дочь Наталья Конева:
«Все понимали, что молодой республике, которая только-только образовалась в результате событий в октябре 1917 года, предстоит как-то выдержать, может быть, и нападки тех, кто хотел бы эту территорию получить. И отец стал организовывать отряды Красной гвардии, тогда еще не было Красной армии.
Красная гвардия просуществовала недолго, но все-таки потом отец сделал свой выбор. Он остался одним из создателей Красной армии, учился у людей, которые имели образование еще наших старых, императорских военных заведений.
И он до конца жизни вспоминал своих великолепных учителей, у которых было правильное ощущение, что хороший командир – это не только чисто военный специалист и профессионал, но и человек, который должен быть начитанным, неплохо знать свою историю, прекрасно понимать армейские традиции.
После ухода отца из жизни я как-то достала коробку писем. Там были письма папиных солдат, офицеров и генералов, которые воевали в тех армиях и на тех фронтах, которыми командовал мой отец. И вот одно из писем я запомнила: "Дорогой Иван Степанович! Дорогой учитель! Я никогда не забуду Ваших уроков"».