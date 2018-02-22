Хороший командир – это не только чисто военный специалист – дочь маршала Конева о своем отце

Две мировые войны и долгий путь от унтер-офицера царской армии до маршала Советского Союза. Сегодня наш спецпроект «Армия Столетия», приуроченный к вековому юбилею воооруженных сил страны, посвящен одному из создателей Красной армии – легендарному военачальнику Ивану Коневу.

Дважды Герой Советского Союза прошел практически через все значимые сражения Великой Отечественной. А звание маршала получил за блестяще проведенную Корсунь-Шевченковскую операцию, где впервые после Сталинграда была окружена и разгромлена крупная группировка гитлеровских войск.

О знаменитом полководце рассказывает его дочь Наталья Конева: