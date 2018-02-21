Десантники и моряки проведут специальные учения в Арктике

Воздушно-десантные войска России при взаимодействии с Северным флотом в этом году проведут три межвидовых военных учения в Арктическом регионе, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В целях наращивания взаимодействия с оперативно-стратегическим командованием Северного флота в этом году спланированы три межвидовых учения», – сказал он.

За последние годы прошло десять совместных учений ВДВ и Северного флота, среди них – полевые выходы разведподразделений, учебные поисково-спасательные операции с десантированием на дрейфующую льдину в районе Северного полюса и многие другие.

Ранее российские десантники завершили грандиозный лыжный переход, посвященный 100-летию образования Красной армии и создания легендарного Рязанского училища ВДВ.