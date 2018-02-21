Открытый школьниками необитаемый остров признан гидрографической службой Северного флота

Гидрографическая служба Северного флота ВМФ России рассмотрела материалы по новому острову Молодежной межрегиональной проектной группы, работающей при поддержке Роскосмоса, и подтвердила приоритет в открытии нового географического объекта, говорится на официальном сайте корпорации «Роскосмос».

Остров был открыт в конце января 2018 года российскими школьниками Артемом Макаренко и Валерией Саенко. Географический объект образовался в результате деградации ледника у архипелага Новая Земля.

Предположительно, это произошло в результате отступания фронтальной части ледника Вилькицкий и разрушения ледяной перемычки, соединявшей остров с ледником.

Гидрографической службой СФ ВМФ России запланирована экспедиция, в ходе которой продолжатся начатые военными гидрографами в 2015 году исследования островов у ледника Вилькицкий Южный. В состав экспедиции войдут и авторы географического открытия.

Открытие было сделано школьниками с помощью снимков со спутников «Канопус-В», «Landsat-7/8» и «Sentinel-1/2».