Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с представителем генсека ООН по Сирии
Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин принял заместителя специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи.
В ходе встречи обсуждены дополнительные шаги по выполнению решений, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.
Отмечена необходимость активизации усилий по формированию Конституционной комиссии и началу работы по вопросам конституционной реформы в Сирии.
Генерал-лейтенант Александр Фомин отметил вклад специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в подготовку и проведение Конгресса сирийского национального диалога.
Встреча прошла в конструктивном ключе.