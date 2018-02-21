Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с представителем генсека ООН по Сирии

В ходе встречи обсуждены дополнительные шаги по выполнению решений, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

Отмечена необходимость активизации усилий по формированию Конституционной комиссии и началу работы по вопросам конституционной реформы в Сирии.

Генерал-лейтенант Александр Фомин отметил вклад специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в подготовку и проведение Конгресса сирийского национального диалога.

Встреча прошла в конструктивном ключе.