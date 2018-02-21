Пошутив после инспекции Берии, он шел на большой риск – внук маршала Устинова о своем деде

Герой Советского Союза и дважды Герой Социалистического Труда, кавалер 11 орденов Ленина. Наш спецпроект «Армия Столетия», приуроченный к вековому юбилею воооруженных сил страны, сегодня посвящен легендарному маршалу Дмитрию Устинову.

Свой путь к посту министра обороны Советского Союза он начал с должности инженера-конструктора на Ленинградском заводе «Большевик», а жизнь будущего маршала круто поменял один драматичный эпизод.

О легендарном маршале рассказывает внук Дмитрия Устинова Сергей Немцов:

«История была следующая: он работал на заводе "Большевик" и стал достаточно быстро одним из молодых генеральных директоров. С инспекцией приехал Берия, они пришли в цех, в котором находилось недавно поставленное оборудование. Оно не было расставлено, технологические цепочки не были установлены, и Дмитрию Федоровичу сказали, что это безобразие и надо что-то с этим делать...

...Вызвали на комиссию в Москву, спросили, почему на оборонном предприятии не выпускается продукция. Дмитрий Федорович достал фотографии: все оборудование уже расставлено, все на своих местах, мы выпускаем продукцию. Они за ночь расставили все технологические цепочки и сделали все возможное. Такие шутки на грани фола были, мы понимаем, что он шел на большой риск...».