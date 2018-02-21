Вольский военный институт тылового обеспечения награжден грамотой президента России

За заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке высококвалифицированных кадров для армии и флота Вольский военный институт материального обеспечения (ВВИМО) награжден грамотой Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Грамоту президента руководству передал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Он подчеркнул, что институт верен своим традициям и остается одним из лучших военных вузов страны.

«Многие выпускники стали заслуженными военачальниками, крупными специалистами и учеными, в том числе лауреатами многочисленных премий», – сказал Булгаков.

Двадцать третьего февраля исполняется 90 лет со дня образования ВВИМО.

На протяжении девяти десятилетий военное учебное заведение добивается высоких результатов в подготовке специалистов для всех видов и родов вооруженных сил, других силовых структур, а также в подготовке военнослужащих иностранных государств.

Всего за годы существования вуза в нем подготовлено более 90 тысяч высококвалифицированных офицеров. Дмитрий Булгаков сам его когда-то закончил.