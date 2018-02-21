Рязанское училище ВДВ получило звание «гвардейское»

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) имени генерала армии Василия Маргелова за заслуги в подготовке офицерских кадров для Воздушно-десантных войск получило почетное наименование «гвардейское», сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков курсантам и офицерам учебного заведения.

«Распоряжением правительства РФ № 245 от 17 февраля 2018 года присвоить Рязанскому высшему воздушно-десантному командному ордена Суворова дважды Краснознаменному училищу почетное наименование "гвардейское"», – сказал Сердюков.

Сердюков подчеркнул, что почетное звание было присвоено училищу в год его 100-летия.

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище ведет свою историю с 1918 года, когда в Рязани были сформированы Рязанские пехотные курсы. В послужном списке училища – 53 Героя Советского Союза, 82 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов. Среди его выпускников – плеяда высших военачальников.

Почетное звание «гвардейское» присваивается в российской армии самым боеспособным соединениям и военным учебным заведениям.