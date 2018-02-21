Панков наградил военных журналистов в преддверии столетия со дня основания Красной армии

Заместитель министра обороны Николай Панков вручил награды и дипломы сотрудникам средств массовой информации. Торжественное вручение прошло в Белом зале Дома журналистов. На мероприятии также присутствовал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Награждение состоялось в преддверии важного юбилея, который Россия будет отмечать 23 февраля. В этот день исполнится ровно 100 лет со дня основания Рабоче-крестьянской Красной армии. Эта дата послужила основой для праздника День защитника Отечества.

На мероприятии собрались представители печатных изданий Министерства обороны России, телеканалов и информационных агентств. Также присутствовали работники СМИ, связанные с Росгвардией и Министерством внутренних дел РФ.

Кроме того, награды получили сержант ВС РФ Роман Кротченков и сержант полиции Алексей Шарапов, которые не являются сотрудниками СМИ, однако проявили выдающееся мужество. Кротченков более 170 дней провел в Сирии, обучал сирийских саперов и лично обнаружил более двух тысяч взрывоопасных предметов. Шарапов проявил героизм и решительность при спасении человека.

В своей речи Николай Панков выразил благодарность собравшимся работникам СМИ за их самоотверженную работу, часто сопряженную с опасностью. Заместитель министра обороны России подчеркнул, что военная журналистика – не только профессия, но и призвание.