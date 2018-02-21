Самолеты Ту-95 МС провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, а также западной части Тихого океана. Об этом сообщает официальный печатный орган ВС РФ газета «Красная Звезда».

Во время полета самолеты Ту-95МС сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35С ВКС. Издание также сообщает, что стратегические ракетоносцы отработали дозаправку топливом в воздухе.

Российские самолеты на некоторых этапах маршрута сопровождали истребители F-15, F-4, F-16 ВВС Японии.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, Арктики, Атлантики, а также Тихого океана. Все полеты выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других стран.

Как рассказал командир экипажа Ту-95МС майор Илья Смирнов, полет длился свыше 15 часов. При этом на его протяжении члены экипажа строго выполняли свои обязанности.

«Именно от качества выполнения каждым своих обязанностей зависят общий успех и выполнение общей задачи», – добавил Смирнов.

Штурман экипажа Ту-95МС капитан Сергей Рыжов на модернизированных самолетах Ту-95МС, стоящих на вооружении дальней авиации, установлены радиотехническое оборудование ближней и дальней навигации, а также современные навигационные системы, они с максимальной эффективностью позволяют решать задачи штурманского обеспечения полетов.