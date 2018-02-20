Центр по примирению в Сирии сообщил об обстреле со стороны боевиков

В Сирии незаконных вооруженные формирования из Восточной Гуты обстреляли жилые кварталы Дамаска, также под массированный обстрел попал Центр по примирению. Об этом на брифинге сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что в результате обстрела погибли мирные жители, никто из российских военнослужащих не пострадал.

«Сегодня массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований из Восточной Гуты подверглись жилые кварталы, гостиницы города Дамаск, а также российский Центр по примирению враждующих сторон. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет», - заявил Евтушенко.

Также боевики выпустили по меньшей мере 14 мин по пригороду сирийской столицы, в результате чего были ранены девять мирных жителей. Отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.

Российский Центр по примирению продолжает проводить работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии, отметил Евтушенко. Военные доставили свежий хлеб в Алеппо, и питьевую воду в Мазлум.

Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания. Только за прошедшие сутки в свои дома вернулось 266 сирийцев.