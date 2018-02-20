Боевики выпустили 14 мин по пригороду Дамаска

В Сирийской Арабской Республике за последние сутки зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хомс и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте. Об этом сообщил на брифинге Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В течение суток зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей», - завил Евтушенко.

Сегодня массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований из Восточной Гуты подверглись жилые кварталы, гостиницы города Дамаск, а также российский Центр по примирению враждующих сторон. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет.

В течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Тмуз провинции Хомс.

«Российский Центр по примирению продолжает проводить работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. В городе Алеппо для жителей квартала Альто Энбуга организована раздача одной тонны свежего хлеба. В населенный пункт Мазлум провинции Дейр‑Эз‑Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 71 сирийцу, включая 36 детей», - добавил генерал-майор.

Осуществлен контроль проведения трансграничного гуманитарного конвоя ООН с территории Иордании в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа. Жителям доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 136 тонн.

Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания.

За прошедшие сутки в свои дома вернулось 266 человек, в том числе в провинции Хомс – 17, Дамаск – 7, в провинции Дейр‑Эз‑Зор – 242 человека.