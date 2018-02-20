Папа знал, что мощная армия – это гарантия мирной жизни: дочь маршала Михалкина о своем отце

Последний в истории «маршал артиллерии». Наш спецпроект «Армия Столетия», приуроченный к вековому юбилею воооруженных сил страны, сегодня посвящен легендарному военачальнику Владимиру Михалкину.

Потомственный артиллерист, он ушел на фронт подростком, приписав в документы несколько недостающих лет. Сражался под Ленинградом, освобождал от фашистов Польшу и Чехословакию.

Затем уже на высших командных должностях принимал активное участие в военных событиях холодной войны. Михалкин был одним из тех, кто инициировал создание ракетных комплексов «Искандер».

О знаменитом маршале рассказывает его дочь Ирина Михалкина: