Папа знал, что мощная армия – это гарантия мирной жизни: дочь маршала Михалкина о своем отце
Последний в истории «маршал артиллерии». Наш спецпроект «Армия Столетия», приуроченный к вековому юбилею воооруженных сил страны, сегодня посвящен легендарному военачальнику Владимиру Михалкину.
Потомственный артиллерист, он ушел на фронт подростком, приписав в документы несколько недостающих лет. Сражался под Ленинградом, освобождал от фашистов Польшу и Чехословакию.
Затем уже на высших командных должностях принимал активное участие в военных событиях холодной войны. Михалкин был одним из тех, кто инициировал создание ракетных комплексов «Искандер».
О знаменитом маршале рассказывает его дочь Ирина Михалкина:
«Папа знал, что мощная армия – это единственная гарантия мирной жизни страны. История ракетного комплекса "Искандер" начиналась еще в советские годы по инициативе и при непосредственном участии Владимира Михайловича. Все это тоже делалось в условиях секретности. Уже летом 1991 года папа принимал участие в первых технологических испытаниях ракеты нового комплекса "Искандер" на государственном полигоне Капустин Яр».