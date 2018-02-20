Сирийскому третьекласснику срочно требуется помощь российских кардиохирургов

Сотрудники российского Центра по примирению доставили новую партию гуманитарной помощи в город Хомс. Люди постепенно возвращаются к мирной жизни: и провизия, и медицина – это то, что им нужно сейчас больше всего.

В этот раз в акции приняли участие российские военные медики – они провели прием местных жителей. И выяснилось, что некоторым пациентам требуются сложные операции, как, например, восьмилетнему мальчику Шахину, который мечтает стать кардиохирургом.

Все потому, что у него порок сердца. Мама с ним все время. Ради сына ей пришлось уволиться с работы, так как в любой момент Шахин может потерять сознание.

Несмотря на свой недуг, Шахин ходит в школу, а учителя часто ставят его в пример. Успеваемость у мальчика хорошая, но из-за прогрессирующей болезни он быстро устает.

«У него уже появились проблемы с головным мозгом, от этого были приступы, я очень переживаю за него и стараюсь сделать все, чтобы он не стал инвалидом, чтобы вырос и жил, как остальные дети», – рассказала Рудейна Юнес Белюль, мама Шахина.

Сирийская медицина в его случае бессильна. Кардиохирурги из соседнего Ливана согласились прооперировать ребенка, но запросили за свое вмешательство 45 тысяч долларов. Для матери эта сумма неподъемная.

Отец Шахина погиб на войне. Родственники собрали немного денег, но их хватило лишь на одно обследование. В отчаянии мать привела сына в мобильный пункт медпомощи российского Центра по примирению.

Военные врачи изучили его карту, связались с кардиологами в Москве, провели диагностическое исследование, но помочь Шахину могут только в специализированной клинике.

«У мальчика тяжелый врожденный порок сердца, амнезия двухстворчатого клапана, недостаточность нейтрального клапана, дефект межжелудочковой перегородки, в младенческом возрасте он был оперирован», – пояснил военный врач Центра по примирению Антон Ершов.

Болезнь Шахина стремительно прогрессирует. На принятие решения остается не больше трех месяцев. Мальчику об этом, конечно, никто не говорит. Он мечтает, что, когда вырастет, обязательно станет кардиохирургом.

Если российские специалисты откликнутся, то шанс на выздоровление их будущего коллеги – 90%.