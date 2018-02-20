Ликвидация подводной аварии в 20-градусный мороз: кадры учений водолазов Северного флота

Двадцатиградусный мороз и сильный ветер – в таких непростых условиях водолазы Северного флота учились устранять аварии и обследовать подводные объекты.

Все, что происходило под водой, на экране монитора видел экипаж катера «Иван Швец». Он контролировал состояние водолазов и следил за тем, чтобы лед не перерезал дыхательные шланги в экипировке бойцов.

«На глубине водолазы провели осмотр подводной части плавучего причала и визуально оценили надежность конструкций и соединений», – сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Водолазы успешно выполнили учебные задачи и вернулись на борт катера.

Такие тренировки на Северном флоте проходят каждую неделю. Работам при низких температурах в Арктике моряки уделяют особое внимание.