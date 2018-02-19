Шаманов: 48 тысяч российских военных получили боевой опыт в Сирии

В военной операции в Сирийской Арабской Республике приняли участие в общей сложности 48 тысяч российских военнослужащих, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на брифинге для иностранных военных атташе.

«В результате операции богатый боевой опыт получили более 48 тысяч российских военнослужащих», – заявил он.

Кроме того, во время сирийской кампании было апробировано 215 видов вооружений, и все выявленные в них недостатки уже устранены.

По словам Шаманова, российские саперы разминировали более 6,5 тысячи гектаров территории Арабской Республики, почти 1500 километров автодорог и более 17 тысяч зданий.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы рассказал о количестве боевиков, уничтоженных ВКС России в Сирии.