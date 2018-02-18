Экипажи ракетных катеров Черноморского флота провели практические стрельбы в море

Ракетные катера Черноморского флота «Набережные Челны» и «Ивановец» выполнили практические артиллерийские стрельбы в море в соответствии с планом боевой подготовки.

В одном из морских полигонов была проведена отработка организации обороны кораблей от средств воздушного нападения условного противника. Экипажи катеров провели учебные артиллерийские стрельбы по воздушной цели. Также в ходе отработки элементов морского боя ими была выполнена стрельба по буксируемому щиту, который имитировал морскую цель.

Вместе с тем, экипажи катеров провели частные учения по противодиверсионной обороне при стоянке кораблей на незащищенном рейде, в ходе которых военнослужащие выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия по плавающему предмету, а также отработали профилактическое противодиверсионное гранатометание.

В ходе завершающего этапа данного выхода в море, ракетные катера «Набережные Челны» и «Ивановец» проведут учения по выходу в ракетную атаку, согласно которым планируется выполнение электронных ракетных пусков по условной морской цели.

Кроме того, экипажи отработают элементы совместного плавания в составе тактической группы, а также организацию взаимодействия и связи.