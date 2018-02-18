Командующие ВМФ РФ обсудили перспективы развития подводного флота

Перспективы развития подводного флота обсудили в Санкт-Петербурге командующие флотами и представители конструкторских бюро. Конференция прошла в Военно-морской Академии имени Кузнецова и была посвящена 60-летию создания атомных лодок в России.

В 1958 году была построена первая субмарина с ядерным реактором «Ленинский комсомол», а уже через три года у страны было девять атомных крейсеров. Как подчеркнули в командовании ВМФ, за более чем полувековую историю в России не только сохранились уникальные традиции атомного подводного кораблестроения.

Нынешнее поколение конструкторов постоянно внедряет передовые технологии. Только за последние годы в состав ВМФ приняты новейшие крейсеры стратегического назначения проекта «Борей». Сейчас в конструкторских бюро и на верфях идут работы по созданию атомных подводных лодок следующего, пятого поколения.