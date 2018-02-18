Военные советники поделились сирийским опытом с военнослужащими ЗВО

В Ленинградской области начались сборы командного состава западного округа (ЗВО). Опыт боевой подготовки офицерам передают военные советники, которые вернулись из Сирии.

Одна из главных задач этих сборов – улучшить взаимодействие между разными подразделениями. Танкисты должны понимать пехотинцев, а пехота – артиллерию.

Особое внимание уделяется применению разведывательно-огневого контура. Этот термин в обиходе российских военнослужащих появился относительно недавно. Он означает совместную работу артиллерии и беспилотников под началом одного офицера. Дроны в режиме онлайн передают координаты напрямую командиру подразделений, и он отдает приказ об уничтожении целей.