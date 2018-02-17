Прицельный огонь по «противнику» открыли экипажи БМД-4М под Рязанью

На полигоне Дубровичи под Рязанью проходит второй этап соревнования «Десантный взвод». Лучшие представители этого рода войск соревнуются в преодолении полосы препятствий, управлении боевой техникой и стрельбе.

Впервые на таких соревнованиях задействованы - боевые машины десанта - 4М. Их экипажи сдают нормативы по скорости, маневрированию и стрельбе из пулеметов.

На этом этапе идет соревнования между частями 106-й десантной дивизии. Экипаж боевой машины состоит из трех человек - командира, наводчика-оператора и механика-водителя. Победа на соревнованиях зависит от быстрой и слаженной работы всех троих.

Состязания продлятся четыре дня. За это время десантникам необходимо преодолеть более 20 различных испытаний и подойти к международной части конкурса в своей самой лучшей форме.