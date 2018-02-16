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Шойгу увидел, как живут мотострелки горной бригады в Кызыле

Константин Худолеев
12:41 16.02.2018
Во время визита в Республику Тыва министр обороны встретился с бойцами уникального подразделения.

В Кызылском президентском кадетском училище Сергей Шойгу провел встречу с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом, на которой обсудил развитие военной инфраструктуры в регионе.

«Очень надеюсь, что тот темп, который взят по строительству, по размещению, войск будет продолжен. Важнейшая задача - размещение бригады, равно как и семей военнослужащих. Это касается и жилья, и трудоустройства, и детских садов, и школ», - сказал Шойгу.

Увидел министр, как живут и тренируются мотострелки из образованной несколько лет назад  55-й горной бригады в Кызыле. Умение обращаться со специальным горным снаряжением - то, что делает каждого военнослужащего здесь уникальным специалистом.

Эту бригаду от других войсковых частей отличает и то, что более 80% военнослужащих по контракту в ней родом из Кызыла или других населенных пунктов Тувинской республики, поэтому здесь чтят народные традиции.

Так совпало, что именно сегодня наступил Новый год по лунному календарю, поэтому в столовой готовятся к большому празднику - выступает национальный ансамбль. К праздничному столу подали блюда традиционной тувинской кухни, богатой мясными и кисломолочными продуктами.

«Это большой праздник. Молодые люди не знают, что не так давно этот праздник не праздновался . А если и праздновался, то где-то в тиши домашних кухонь, так широко это не отмечалось. Сейчас немножко другое время, и как сказали в КВН: нам повезло - мы празднуем Новый год по-старому и по-новому» , - сказал министр.

С Новым годом по восточному календарю он поздравил и студентов тувинского государственного университета. Многие из них на встречу с министром пришли в форме. Ведь в этом вузе открылась военная кафедра. Правда пока она не выпускает офицеров запаса, зато студенты без отрыва от учебы проходят срочную службу. Конкурс огромный, берут только лучших, но уже очень скоро учиться в ТГУ станет еще престижнее. Ведь в следующем году здесь начнут готовить и лейтенантов запаса.

Рабочий день министра продолжается, из Кызыла глава оборонного ведомства отправился в Абакан. В столице Хакасии ему предстоит посетить еще целый ряд объектов военной инфраструктуры и предприятий, работающих в интересах вооруженных сил страны.

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