Моряки ТОФ успешно спасли экипаж «горящего» судна на Камчатке

На Дальнем Востоке моряки-тихоокеанцы оказали помощь экипажу «терпящего бедствие» корабля. Его роль на тактико-специальных учениях исполнило пожарно-спасательное судно ПЖС-219. По сценарию тренировки, на нем произошел пожар, судно обесточилось и лишилось хода.

Ему на помощь выдвинулись дежурные суда аварийно-спасательного отряда - буксир МБ-105 и водолазное судно ВМ-109.

По прибытию в район, откуда поступил сигнал бедствия, спасательные группы высадились на палубу «аварийного» корабля, потушили вместе с экипажем пожар и оказали первую помощь «пострадавшим».

Во время учений специалисты ВМ-109 провели водолазный осмотр корпуса обесточенного судна, после чего МБ-105 отбуксировал его на базу.

Действия спасателей командование оценило положительно.