В Приморье военная полиция атаковала дом с условными террористами: видео

В Приморском крае подразделения военной полиции штурмовали лагерь условных террористов. По сценарию учений «боевики» устроили базу в заброшенном доме города Лесозаводск. Они были серьезно вооружены и очень опасны.

Военные полицейские подходили к зданию только под прикрытием бронетехники. Их задачей было - не просто уничтожить «террористов», а по возможности взять их живыми.

Пока основной отряд вел прицельный огонь, несколько бойцов зашли с тыла и обезвредили «преступников». После этого их обыскали и отправили на допрос.

Ранее в Приморье экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации ВВО также тренировались уничтожать незаконные вооруженные бандформирования.