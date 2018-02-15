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Корабли Кольской флотилии выпустили ракеты из ЗРК в Баренцевом море

Анастасия Евдокимова
08:01 15.02.2018
Это первые боевые стрельбы в Баренцевом море в этом году.

В Баренцевом море корабли Кольской флотилии провели учебные стрельбы. Задача экипажей - найти и уничтожить цели на море, в воздухе и под водой.

Моряки вышли на первые в этом году боевые стрельбы в море. Стрельба велась из всех орудий. Сначала производилось отражение удара крылатыми ракетами с воздуха, а затем уничтожение условного отряда вражеских судов. На принятие решений у моряков были доли секунд.

Следующим этапом учений было обнаружение подводных лодок противника. Как только на радарах военных кораблей появлялась цель, специалистам нужно было как можно быстрее ее опознать. После этого условный противник уничтожался торпедными установками и реактивными бомбометами.

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