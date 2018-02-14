Галустян рассказал о военно-тактических играх в рамках форума «Я - Юнармия»

На Первом всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я - Юнармия» пройдет несколько тактических игр, рассказал президент Федерации военно-тактических игр России Михаил Галустян.

«На время проведения форма «Я-Юнармия» мы совместно с Министерством обороны подготовили большой спектр военно-тактических игр», - рассказал Галустян на пресс-конференции, посвященной форуму.

По словам Галустяна, игры будут иметь обучающую составляющую, пройдут как в закрытых помещениях, так и на улице и позволят детям лучше усваивать информацию, научат работать в команде.

«Именно благодаря подобного рода играм раскрываются такие качества как работа в команде, культура владения оружием, умение принять решение в экстремальной ситуации», - отметил Галустян.

Первый всероссийский молодежный патриотический форум «Я - Юнармия» пройдет 22-23 февраля в подмосковном парке «Патриот».