Дмитрий Труненков рассказал, что увидят ребята на первом всероссийском форуме «Я - Юнармия»

22-23 февраля на Первом всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я - Юнармия» в подмосковном парке «Патриот» ожидается 8000 ребят, сообщил руководитель Главного штаба «Юнармия» Дмитрий Труненков.

«Для ребят запланирована насыщенная программа - это и военно-тактические игры, замечательная выставка по 11 направлениям нашего движения, зоны лидерства», - поделился он.

Кроме того, «Юнармия» представит цифровую образовательную платформу, благодаря которой в любом отдаленном уголке России ребенок сможет получить дополнительное образование, посмотреть мастер-классы и лекции по самым востребованным профессиям сегодняшнего дня и будущего.

«На форуме будет много почетных гостей - олимпийские чемпионы, звезды, руководители компаний. Имена и фамилии раскрывать не будем - это сюрприз для наших ребят. Они смогут пообщаться со знаменитостями, задать им вопросы», - добавил Труненков.

По информации начальника Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ Михаила Барышева, участниками движения «Юнармия» по всей стране уже стали более 190 тысяч школьников.