В Минобороны рассказали об экспедиции на Новую Землю в 2018 году

Одна из главных целей экспедиции - способствовать формированию позитивного общественного мнения по вопросам военного освоения Арктики.

В ходе экспедиции будут выявлены, изучены и сохранены военно-исторические объекты на территории Новой Земли, с тем чтобы обобщить опыт их использования в Арктике

Участники экспедиции проведут исследование маршрутов первопроходцев на Новой Земле, мест боестолкновений, а также захоронений красноармейцев и краснофлотцев, возможных мест дислокации, полевых аэродромов и других артефактов, связанных с действиями сил фашисткой Германии. Также пройдет исследование дислокации соединений и воинских частей флота в послевоенный период.

«И в этом нам видится большой потенциал для дальнейшего расширения экспедиционной деятельности в последующие годы», - сказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Евменов также подчеркнул, что в 2018 году предусматривается поиск и эвакуация в музеи Северного флота вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны из районов Малые Кармакулы, губа Белушья, губа Черная. Принципиальная позиция руководства Комплексной экспедиции заключается в том, что указанные объекты должны быть максимально приближены к гарнизонам флота и открыты для свободного посещения. Наглядный тому пример – музей авиации Северного флота в поселке Сафоново.

«В части, касающейся непосредственно истории флота, в ходе комплексной экспедиции в 2018 году предусмотрен ряд, на наш взгляд, знаковых мероприятий. Во-первых, штурманы флота в память о первой зимовке в 1832-1833 г.г. на Новой Земле Петра Кузьмича Пахтусова установят бюст герою освоения архипелага на месте зимовки в губе Каменка. Во-вторых, представители УПАСР флота – наследники легендарного ЭПРОНа – там же, в губе Каменка, восстановят памятную стелу, посвященную работам, выполненным в 1937 году по съему с подводных камней ледокольного парохода "А. Сибиряков"», - сказал Евменов.

Завершит выполнение мероприятий комплексной экспедиции восстановление силами современных подводников памятного знака, установленного в 1936 году в память о заходе в п. Русская гавань подводных лодок «Д-1» и «Д-2» под командованием Константина Ивановича Душенова.

«Новая Земля – это по-настоящему интересно. Вдумайтесь, только первые сведения о Новой Земле датируются XV веком, время появления на карте – 1594 год, первые топосъемки – 1768 год, первое географическое описание – 1788 год. Кроме того, первые в Арктике метеонаблюдения, первая полярная станция, первый полет самолета, работа ледокола, радиосвязь – и все это Новая Земля. Арктическая зона Российской Федерации, является для нас ценнейшим историческим наследием и находится под нашей надежной защитой», - сказал командующий.

Он подчеркнул, что возрождая историю освоения Новой Земли, решаются также и задачи укрепления обороноспособности государства и назвал экспедицию на архипелаг Новая Земля одной из приоритетных задач Северного флота на 2018 год.