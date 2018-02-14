В Белоруссии в юнармейский отряд имени летчика Филипова вступили 26 детей

Впервые на территории Республики Беларусь состоялась торжественная церемония приема в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» детей военнослужащих воинской части 03522, сообщил начальник штаба ВВПД в Смоленской области Евгений Ненашев.

«В гарнизонном доме офицеров 26 детей дали торжественную клятву юнармейца, после чего им вручили знаки отличия и знамя отряда», - рассказал он.

Новое формирование пополнит ряды смоленского регионального отделения движения, отряду присвоено имя Героя России майора Филипова Романа Николаевича, трагически погибшего в Сирии. В зале присутствовал начальник штаба эскадрильи ВКС России, в которой служил герой.

Теперь юнармейцев ждут военно-тактические игры, сборы, походы и олимпиады. Уже на следующей неделе ребята отправятся в парк «Патриот», чтобы принять участие в первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я - Юнармия».