Истребители МиГ-31 обнаружили и сопроводили самолет «врага» на Камчатке

Дежурные экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота поднялись в небо по тревоге с аэродрома Елизово на Камчатке. По легенде учений они прикрывают российскую границу на Дальнем Востоке от условного врага, который пытается незаконно пересечь ее.

Условия тренировки специально усложнены. Поиск и сопровождение «нарушителя» летчики выполняют с минимальным привлечением наземных средств ПВО.

В ходе учений экипажи МиГ-31 также произвели электронные пуски ракет по условному нарушителю.