Курсанты Дальневосточного командного училища устроили показательные стрельбы на танках

Увидеть танковые стрельбы получили возможность Школьники и студенты из Благовещенска. Тех, кто собирается служить в армии, пригласили на праздник в честь 78-й годовщины прославленного Дальневосточного командного училища. Курсанты устроили показательные маневры.

Помимо танков, использовались боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Все условные цели были поражены.

После огневой подготовки гостям показали экипировку, средства связи, парашюты и оружие разных эпох – от взятого в музее пулемета «Максим» до современных снайперских комплексов «Корд».