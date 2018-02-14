Минометчики открыли огонь из 120-мм минометов «Сани» на полигоне Погоново

В Западном военном округе прошел новый этап всеармейского конкурса «Мастера артиллерийского огня».

На полигоне Погоново в Воронежской области стрельбу вели из 120-миллиметровых минометов «Сани». Мишени находились на расстоянии 1500 метров. Свои навыки показали минометные расчеты из Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.

После огневого рубежа артиллеристы совершили марш-броски по трассам полигона с преодолением препятствий. Всего лишь на несколько очков опередили своих коллег минометчики из Воронежской области. Именно они выходят в следующий этап конкурса.