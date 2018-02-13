Гонка с тралом: в «Танковый биатлон» добавили новые сложнейшие элементы

В Южном военном округе прошел первый отборочный этап всеармейского конкурса «Танковый биатлон» в рамках подготовки к Армейским международным играм.

Впервые в программу соревнований были включены сложнейшие элементы - фланговая стрельба и поражение мишеней, которые появляются на короткий период. Из 100 экипажей Т-72Б3 отбор во второй этап прошли 30 лучших.

Параллельно заезды проходили и на подмосковном полигоне Алабино среди экипажей 1-й танковой армии ЗВО. Соревновались взводы, по три машины в команде. Время фиксировалось по последней.

Так сложнее, пояснили бойцы, ведь проходить трассу теперь нужно всем вместе. Тактика поменялась кардинально: танки подстраивались под темп друг друга.

Еще одна новинка танкового состязания: навешивание трала. Его вес 300 килограммов. Например, экипаж Евгения Андрианова справился с этим заданием за 8 минут. 22-летний командир из Кирова со своими бойцами в прошлом году в финал «Танкового биатлона» не пробился. Поэтому в этот раз выложился по полной, чтобы пройти дальше.

Следующий этап конкурса - на лучший танковый взвод Западного военного округа - пройдет весной.