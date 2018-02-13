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В Минобороны России опровергли слухи об обстреле авиабазы Хмеймим

Александр Пешков
18:10 13.02.2018
В Минобороны России опровергли опубликованные РБК очередные слухи об обстреле авиабазы Хмеймим.
В Минобороны России опровергли слухи об обстреле авиабазы Хмеймим
Фото: Минобороны РФ

В погоне за цитированием и сенсациями «Росбизнесконсалтинг» - уже не первое издание, публикующее слухи об обстреле авиабазы Хмеймим со ссылкой на анонимные источники, якобы «близкие» к Минобороны или к Генштабу.

В сегодняшнем материале РБК «Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности все: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий.

Причем о недостоверности этой версии событий корреспондент РБК был предупрежден нами накануне.

Автор материала РБК уже неоднократно публиковала ложную информацию или домыслы о деятельности Минобороны России, пытаясь для достоверности приписать собственные умозаключения отдельным военным экспертам.

Так произошло и сегодня.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» был, мягко говоря, удивлен после нашего звонка, обнаружив свой комментарий в материале РБК о якобы успешности «атаки дронов» на авиабазу Хмеймим 1 января.

Хотим подчеркнуть, что 1 января 2018 года авиабаза работала в плановом режиме. Никаких обстрелов, налетов или других происшествий не было.

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