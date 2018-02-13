ЗРПК «Панцирь-С1» приведены в боевую готовность в Краснодарском крае

Дивизионы зенитной ракетной части в Краснодарском крае приведены в боевую готовность. Там проходят учения по противовоздушной обороне. На защиту региона выведены комплексы «Панцирь-С1».

В ходе учений военные совершают марш-бросок, после чего проводят инженерную разведку местности и разворачивают свои комплексы на боевых позициях. Все это время экипажи постоянно следят за воздушным пространством.

«Панцирь-С1» позволяет искать, сопровождать и уничтожать сверхманевренные высотные и низколетящие цели. Его уникальность еще и в том, что он может работать как по воздуху, так и по земле.

«Панцирь-С1» (по классификации НАТО SA-22 Greyhound, «Борзая») — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Может охранять обороняемый объект также от наземных и надводных угроз.