Подсмотреть у остальных: зачем в США нужны военные парады

Прохождение войск и техники торжественным маршем в Вооруженных силах каждого государства имеет целый ряд особенностей. Однако при всех отличиях общая черта военных парадов одна - торжественный марш демонстрирует не только освоение передовых технологий, но и общий уровень состояния армии.

Красный дракон

Одним из самых масштабных подходов к проведению торжественных мероприятий на протяжении долгого времени славятся китайские военные. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) традиционно уделяет военным парадам много внимания - последний военный парад, проведенный в июле 2017 и посвященный 90-летнему юбилею создания НОАК, был и одним из самых многочисленных - участие в торжественном марше приняли не менее 12 тысяч военнослужащих и сотни единиц техники.

Важность события сложно переоценить - НОАК не только обладает самой многочисленной армией в мире, но и современным флотом, а также развитыми силами ядерного сдерживания.

Размах, с которым военные парады проводятся в Китае, справедливо сравнивают с парадами, проводимыми в СССР и России. Весь цвет Вооруженных сил на одной площади - в едином строю во время парада проходят не только военнослужащие всех родов войск, но и уникальные образцы военной техники, включая подвижные грунтовые ракетные комплексы и бронетехнику собственного производства.

Эксперты отмечают, что в отличие от большинства военных парадов демонстрацию достижений Вооруженных сил Китай демонстрирует реже остальных.

«Регулярный характер военные парады в КНР приобрели в середине 50-х, однако позднее традиция была прервана, и военные парады не проводились 25 лет», - отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный эксперт Юрий Лямин.

В 1984 году традицию проведения полномасштабных парадов возобновил лидер КНР Дэн Сяопин, однако от ежегодных торжественных маршей было решено отказаться. Вместо этого НОАК проводили крупные военные парады лишь в десятилетние юбилеи.

Тропический колорит

Одним из самых необычных как по составу, так и по способу проведения военных парадов считается мероприятие, проводимое Вооруженными силами Индии. Торжественное шествие армии, приуроченное ко Дню Республики, поражает не только своим размахом, но и оформлением.

Национальные особенности ощущаются во всем - даже танки Т-90 российского производства имеют необычный внешний вид. Помимо боевых машин, окрашенных в «пустынный» камуфляж, в парадном строю регулярно встречаются танки в пестром ярко-зеленом деформирующем камуфляже - такая цветовая схема является уникальной и нигде в мире больше не применяется.

Интересный факт - подавляющее большинство военной техники, задействованной в параде, включая бронетехнику и авиацию, - российского или совместного российско-индийского производства.

Свои особенности есть и у оркестра - вместо размещения в непосредственной близости от парадного строя музыканты маршируют в составе парадных колонн верхом на верблюдах.

Традиционный элемент индийского военного парада - акробатика с применением техники. Свое мастерство как поодиночке, так и в составе группы военные демонстрируют во время езды на мотоцикле - этот элемент военного парада, больше похожий на акробатический этюд, одновременно выполняют несколько десятков человек.

Индийским военным также принадлежит уникальный и пока еще никем не побитый мировой рекорд по количеству задействованных в мотошоу единиц техники и по количеству людей на одном мотоцикле. После просмотра торжественных парадов эксперты пришли к выводу, что на каждый мотоцикл может приходиться по 11 человек, которые не просто составляют групповую фигуру, но и вращаются в разных плоскостях на специальных устройствах.

Самый крупный парад на Родине Победы

Первый Парад Победы, посвященной героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной Войне, запомнился не только внушительной численностью войск, но и другими деталями, о которых ничего не было известно много лет.

На протяжении 122 минут 24 июня 1945 года под проливным дождем по брусчатке Красной Площади прошли не только фронтовики, но и техника, благодаря которой разгром врага был бы невозможен. Для участия в параде выделили 12 полков - по одному от каждого фронта, действовавшего к концу войны, а также Военно-Морского Флота и Наркомата обороны.

В торжественном марше участвовали и военачальники - во главе каждого полка, наряду с рядовыми и старшинами маршировали командующие фронтами и армиями.

Исключительная важность парадов, проводимых позднее в День Победы, 9 мая, сохраняется до сих пор. Для участия в торжественном марше отбираются лучшие военнослужащие от каждого рода войск.

Особое внимание уделяется и технике: именно на Параде Победы были продемонстрированы новинки оборонно-промышленного комплекса страны: в 2015 году на брусчатке Красной площади впервые появились секретные танки Т-14 и тяжелые БМП на гусеничной платформе «Армата», а также боевые машины пехоты «Курганец-25», которые до этого удалось увидеть лишь нескольким десяткам человек.

Парад в честь 70-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне является самым крупным из когда-либо проводимых в мире - участие в торжественном марше приняли 16 тысяч военнослужащих и несколько сотен единиц техники, включая уникальные изделия, прямых аналогов которым в мире нет.

Не обошлось и без сюрпризов - особо отметились военнослужащие НОАК, приглашенные для участия в параде и отрабатывавшие шаг по 10 часов в день. Овации зрителей во время прохождения по Васильевскому спуску китайские военные заслужили за коллективное исполнение фронтовой песни «Катюша», которую было слышно даже на Тверской.

Франко-американские особенности

Одним из самых масштабных военных парадов в Европе по-прежнему остается торжественный марш армии Франции в День Взятия Бастилии - общенационального праздника, установленного еще в 1880 году.

Каждый год, 14 июля по Елисейским полям проходят военнослужащие всех родов войск Вооруженных сил страны - сухопутные войска, военно-морские силы и жандармерия, которых в небе сопровождают истребители военно-воздушных сил.

В 2017 году почетным гостем на торжественных мероприятиях во Франции стал президент США Дональд Трамп, который, похоже, всерьез «загорелся» идеей проводить подобные мероприятия в Соединенных Штатах.

Практически сразу по возвращении в Вашингтон глава Белого дома отдал военным приказ проработать и подготовить проект, в рамках которого предусматривается проведение военного парада в Вашингтоне в один из национальных праздников.

Намерения Трампа уже подтвердил один из высокопоставленных американских военных - председатель комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Отмечается, что первый парад может быть приурочен к 100-летию окончания Первой мировой войны, а провести торжественные мероприятия с прохождением военной техники по улицам Вашингтона могут уже 11 ноября.

Не исключено, что дата вывода военной техники на улицы столицы может быть пересмотрена - историки отмечают, что наиболее подходящим является празднование Дня независимости 4 июля.

«Этот праздник наиболее близок всем американцам, и, вероятнее всего, проводить крупный военный парад будут именно в этот день. Правда трудностей с этим будет связано очень много: локальные парады в честь праздников "поменьше" давно практикуются, но массовость пока американским военным не очень знакома - что-то похожее проводили в честь победы над Ираком в 1991 году, но сравнивать с мероприятиями в России и Китае этот парад не стоит», - отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный историк Роман Филатов.

Схема проведения парада, озвученная президентом Трампом, сильно напоминает традиционные мероприятия, проводимые в России: военный парад в столице, авиационные шоу в крупных городах, участие военно-морских сил.

Не исключено, что у России «подсмотрят» и порядок формирования парадных колонн, а также другие особенности. Опыта для этого у американских военных немного, но он есть: военнослужащие из США принимали участие в Параде Победы 2010 года на Красной площади в Москве и имеют представление о том, как люди и техника должны двигаться в парадном строю.

Эксперты отмечают, что количество участников и примерная программа сильно зависят от сроков - за короткое время подготовить и обучить достаточное количество личного состава сложно. В России военнослужащие начинаются готовиться к торжественному маршу по Красной площади за несколько месяцев до мероприятия, по несколько часов днем и ночью отрабатывая парадный шаг.