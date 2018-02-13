Военную академию РВСН в День открытых дверей посетило рекордное число школьников

Более двух тысяч школьников посетили Военную академию РВСН имени Петра Великого и ее филиал в День открытых дверей, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Старшеклассникам показали павильон с баллистическими ракетами и стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь». Для гостей также были представлены и образцы стрелкового вооружения», - сказано в сообщении ведомства.

Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер рассказал абитуриентам об истории учебного заведения, а также о приоритетных направлениях подготовки. Также подросткам рассказали о правилах поступления в этом году.

Девушкам и молодым людям была дана возможность ознакомиться с учебно-материальной базой вуза, условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов.