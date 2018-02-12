Саперы СФ утилизировали найденный в Мурманске снаряд времен войны

Саперы отдельного морского инженерного батальона Северного флота обезвредили найденный в городе Мурманске боеприпас.

11 февраля в районе ул. Горького города Мурманска местными жителями были обнаружены неопознанные металлические предметы, напоминающие боеприпасы. На место прибыла дежурная группа разминирования отдельного морского инженерного батальона Северного флота.

Саперы идентифицировали находку как остатки стрелковых боеприпасов времен Великой Отечественной войны и малокалиберный артиллерийский снаряд того же периода без маркировки.

Все найденные боеприпасы были утилизированы установленным порядком.

На территории Кольского полуострова нередко встречаются ветхие боеприпасы, оставшиеся после Великой Отечественной войны особенно в местах былых боев – в Печенгском и Кандалакшском районах, на полуостровах Средний и Рыбачий.

Ежегодно саперы Северного флота обезвреживают свыше тысячи взрывоопасных предметов: неразорвавшихся мин, артиллерийских снарядов и авиационных бомб.