Гранатометчики ЮВО уничтожили условного противника в Ростовской области

Гранатометчики Южного военного округа готовятся к отборочному этапу «Армейских международных игр 2018» (АрМИ-2018). Стрельбы проходят на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Для успешного допуска к состязаниям «Мастеров артиллерийского огня», военнослужащие должны безошибочно обнаружить все мишени и уничтожить их из РПГ-7 и штатных автоматов.

Учения проходят как днем, так и ночью. Помимо стрельбы, гранатометчики должны совершить пятикилометровый марш-бросок с преодолением естественных и искусственных преград.