Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Самая современная гиперзвуковая противоракета, не имеющая аналогов ни в одной стране мира, уже стоит на стартовой позиции на испытательном полигоне «Сары-Шаган». До начала испытания остаются считанные минуты. Противоракета должна всего за несколько секунд поразить условную баллистическую цель противника. После удачного завершения испытаний, когда ее примут на вооружение, российская система противоракетной обороны выйдет на качественно новый уровень.

Безмолвие казахской снежной пустыни разрушает рев мощнейших двигателей. Противоракета взлетает и поражает условную цель противника - испытание пройдено на отлично. Новое изделие по всем параметрам обгоняет действующую противоракету - «ГАЗель» по классификации НАТО. Дальность действия ракеты составляет около 100 километров, высота перехвата - до 30 километров.

За каждым пуском противоракеты стоят недели подготовки. Боевые расчеты, инженеры и промышленники должны ювелирно точно рассчитать траекторию, доставить изделие в специальную шахту в суровых климатических условиях.

«Сложнейшие погодные условия, в которых осуществлялся пуск. Я хотел бы особо подчеркнуть, что личный состав боевого расчета проявил слаженность, показал высокий уровень натренированности, умений и практических навыков и с честью выполнил поставленную задачу», - рассказывает заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ Андрей Приходько.

Новейшая противоракета является частью полностью автоматической системы. Радиолокатор фиксирует цель противника, сам идентифицирует ее и сам же принимает решение о перехвате. Противоракетный контроль осуществляют специалисты радиолокационной станции «Дон-2Н» в Подмосковье. Оттуда на каждый испытательный пуск приезжают боевые расчеты для освоения новых противоракет.

«Сложная и кропотливая работа, которую мы проводим там - проведение техобслуживания, чтобы наши противоракеты, стояли на боевом дежурстве всегда исправны и к бою готовы. Здесь мы проводим испытания и получаем те результаты, которые должны быть. Мы все служим для защиты нашей Родины, наших семей, родителей, детей. Могут все спать спокойно», - поясняет начальник отдела противоракетных комплексов соединения ПРО Денис Девятых.

После завершения испытаний противоракета станет важной частью системы ПРО нового поколения. Она будет способна отразить одиночные и групповые удары любых перспективных баллистических ракет, оснащенных современным комплексом преодоления противоракетной обороны.