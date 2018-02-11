Уникальный игровой комплекс для киберспорта открыли в парке «Патриот»

Сделать вираж на суперсовременном истребителе, покомандовать танком и почувствовать себя капитаном боевого корабля, даже если вам от роду всего 10–12 лет, – теперь и это реально. Полное погружение обеспечивает уникальный игровой комплекс парка «Патриот», в котором накануне прошел первый турнир по киберспорту, в котором приняли участие суворовцы и кадеты.

Восемь команд играли по круговой системе, каждая с каждой. На фоне большинства парней девушки – воспитанницы пансиона Министерства обороны РФ – сама сосредоточенность.

«Думаю, для первого раза неплохо. Первые впечатления – было трудно, но потом вжилась и была спокойна. Рассчитываем победить хотя бы одну команду. Так как мы леди и не играем в такие игры, думаю, хотя бы одну мы победим», – поделилась капитан команды пансиона воспитанниц МО РФ Юля Старостенко.

Игра позволяет соперникам не ограничиваться только танковым боем. Периодически каждый может переключиться на управление самолетом, разведать обстановку и провести атаку с воздуха. Это и сложнее, и намного интереснее.

Игровой комплекс парка «Патриот» – это огромный кластер, где занимаются далеко не только командными компьютерными играми. Любой желающий здесь может почувствовать себя пилотом самолета или вертолета, механиком-водителем танка, попробовать себя в составе боевого спецподразделения в электронном тире самого последнего поколения и даже зайти на капитанский мостик огромного симулятора большого военного корабля.

Все тренажеры здесь – аналогичные тем, что используют в российских боевых частях и военных вузах. Музыканты-суворовцы быстро освоились в электронном тире. И не скажешь, что за пулеметом сейчас подросток, чье главное оружие в учебе – классическая труба.

«Способ тот же, единственное – целиться надо. Я не знаю, как по-настоящему, но это очень реалистично», – рассказал студент МВМУ Илья Ященко.

Именно одна из команд Московского военно-музыкального суворовского училища и стала победителем этого турнира, одолев в финале команду «Юнармии».

Комплекс «Патриот» призван создать условия для внедрения популярного среди современной молодежи понятия «киберспорт» в программу патриотического воспитания.

Все участники соревнования получили дипломы, победители и призеры – памятные знаки. В планах парка «Патриот» – создание нескольких лиг по киберспорту и проведение регулярных турниров.