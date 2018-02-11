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«Искандеры» превосходства: почему у Запада нет систем противодействия российским комплексам

Дмитрий Сергеев
08:33 11.02.2018
От самого названия этого российского оружия наших недоброжелателей на Западе бросает в дрожь. «Искандер-М» – тот самый комплекс, который способен радикально разрешить исход военного конфликта масштаба как минимум региона, а то и небольшой страны.
«Искандеры» превосходства: почему у Запада нет систем противодействия российским комплексам
Фото: Минобороны

По мнению западных аналитиков, ОТРК «Искандер-М», наряду с такими российскими системами ПВО, как С-400, и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион», играет ключевую роль в концепции оборонительных действий, известной на Западе как «зона запрета доступа». Суть ее в том, что войска НАТО не могут находиться в радиусе действия данных систем без риска получения для себя неприемлемого ущерба.

Российский журналист Алексей Егоров, автор и бессменный ведущий цикла передач «Военная приемка» на телеканале «Звезда», подробно расскажет об этом уникальном оружии в очередном выпуске своей программы. Как создаются «Искандеры», по какому принципу действуют и, самое главное, как организована служба на этих комплексах. Как всегда, для творческой группы «Военной приемки» не будет никаких запретов и ограничений.

Перехват невозможен

Основное назначение оперативно-тактического комплекса семейства «Искандер» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Перед «Искандерами» любой объект перестает быть защищенным и укрепленным. Проще говоря, против этого «лома» ни у кого в мире нет «приема». Заместитель генерального директора АО НПО  «Высокоточные комплексы», генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин подчеркивает: «Искандеры» обеспечивают поражение с хирургической точностью. Как отмечает Валерий Михайлович, у Запада пока нет средств противодействия нашим системам – во всяком случае из того, что нам сейчас известно.

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Одна из причин невероятного успеха ракет «Искандера» – их гиперскорость. На траектории ракета способна развивать рекордные 6 Махов, а это шесть (!) скоростей звука. При этом, по словам заместителя начальника научно-технического направления по разработке комплекса «Искандер-М» Валерия Дробиноги, в отличие от предыдущих ракет, созданных в этом же КБ, эта является еще и управляемой, причем на всей траектории. Еще одно ноу-хау – наличие минимальной эффективной поверхности рассеяния, что в совокупности с возможностями «противоманевра» позволяет спокойно уходить от средств ПРО противника. Аэробаллистическая ракета, достигнув после старта необходимой высоты, в момент падения «подруливает», что и не дает вражеским средствам слежения взять ее на прицел. Кстати, перегрузки, которые способна преодолеть ракета, тоже невероятные – до 35 единиц. Чтобы обезвредить подобную цель, перехватчик должен лететь в два раза быстрее. Подобных средств перехвата в мире пока не создано.

Стратегия непредсказуемости

«Искандер» потому и называется комплексом, что при обеспечении его боевого применения задействованы сразу группа машин и подразделение военнослужащих. В состав комплекса входят собственно самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, машина регламента и технического обслуживания, командно-штабная машина, пункт подготовки информации, машина жизнеобеспечения. По словам командира ракетной бригады гвардии полковника Анатолия Городецкого, в ситуации, если бы на марш выстроилась вся техника его соединения, колонна растянулась бы на километры. К слову, перемещение подобных машин обычно организуется в темное время суток либо в условиях плохой видимости: спутники-шпионы не дремлют… Что же касается порядка применения оружия, то он зависит от характера цели, отмечает полковник Городецкий. В случае если это будет система ПРО, наносится массированный ракетный удар – для гарантированного поражения цели.

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Транспортно-заряжающая машина принимает разные типы ракет. У «Искандера-М» это аэробаллистическая и крылатая. Такой возможностью – стрелять из одной установки ракетами принципиально разных типов – не обладает ни один другой комплекс в мире. Еще одна особенность боевых средств нашего ОТРК в том, что им не требуется особых условий хранения и обеспечения теплового и влажностного режимов. Ракеты «Искандера» могут храниться при температуре от –50 до +50 градусов, без подогрева или охлаждения. Как отмечает главный конструктор НПК КБМ Валерий Кашин, наличие разных типов ракет создает для противника большую неопределенность – какой из них будет применен. Кроме того, такая вариативность в выборе средств поражения дает командиру больше возможностей для решения поставленной задачи.

Обеспечением целеуказания крылатой ракеты занимается входящий в состав ОТРК пункт подготовки информации. По словам преподавателя цикла переподготовки на новые ракетные комплексы майора Виктора Сазонова, здесь рассчитывают своего рода полетные задания. Помимо точки старта и координат цели, оператор вводит в алгоритм зоны работы ПРО и ПВО противника. Таких участков может быть несколько, и ракета должна знать, как их обойти. За построение маршрута отвечают оператор и начальник подготовки данных – личный состав расчета ОТРК.

«Умный дом» на колесах

Вообще, история практического развития ракетной техники в нашей стране берет свое начало от ракет авторства Сергея Павловича Королева. Сначала была знаменитая Р-1, затем ракета комплекса «Луна-М», позже – ракетный комплекс «Эльбрус», прошедший несколько войн, в том числе афганскую. Но если во времена «Эльбруса» комплекс состоял более чем из 20 разных машин, то сейчас их всего шесть. Одна из особенно необходимых так и называется – машина жизнеобеспечения. Старший преподаватель цикла переподготовки на новые ракетные комплексы Андрей Кукс называет ее «домиком». Кстати, сделан он по технологии «умного дома».

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Единая система управления отвечает за работу освещения, отопления, сушилки, плиты, вентиляции. В машине имеются своя кухня, умывальник. В жилом отсеке предусмотрено восемь спальных мест, где можно спокойно находиться в весьма комфортных условиях даже в 40-градусный мороз. Предусмотрены также места для хранения оружия, снаряжения, документации.

Не менее  удобна командно-штабная машина. Ее возможности позволяют управлять комплексом как в движении, так и во время стоянки. Внутри КШМ – автоматизированные рабочие места, компьютерная техника, средства связи, в том числе так называемый военный Интернет. Все сделано с солидным армейским запасом прочности, прежде всего связь, которая обеспечивается по двум гарантированным каналам.

Между прошлым и будущим

Собирают «Искандеры-М» в Волгограде, на знаменитом предприятии «Титан-Баррикады», где также создаются комплексы РВСН «Ярс» и «Тополь». Как отмечает заместитель генерального конструктора АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» Валерий Нестеров, его предприятие является головным разработчиком и изготовителем наземного оборудования для комплекса «Искандер-М». Именно отсюда выходят самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие машины и машины жизнеобеспечения.

Перечень уникальных особенностей «Искандера» можно смело дополнить еще одним пунктом: при необходимости ракету комплекса может запустить один человек, причем за очень короткий промежуток времени. К преимуществам машин, входящих в состав ОТРК, следует отнести и возможность развивать внушительную скорость благодаря совершенной для такой техники колесной базе. Даже по грунтовым дорогам эти машины способны двигаться со скоростью до 80 километров в час.

Важно отметить, что в одно время наша страна едва не лишилась такого уникального оружия. Дело в том, что еще до «Искандеров» отечественные конструкторы разработали невероятно пробивную для своего времени систему «Ока». Отделяемая головная часть ее ракеты имела ничтожную эффективную поверхность рассеивания, что делало боеприпас, по сути, невидимым для средств ПРО противника. Однако американцы убедили тогдашнее советское правительство уничтожить «Оку», а формальным поводом для этого стал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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Валерий Дробинога как участник разработки упомянутых комплексов подтверждает: под параметры Договора о РСМД они не подпадали, так как обладали дальностью стрельбы до 400 километров, а уничтожению подлежали только ракеты, способные преодолевать 500 километров. Как вспоминает глава НПК КБМ Валерий Кашин, это был очень сильный удар по предприятию. «Люди увидели, что их труд, в который было вложено столько всего, грубо и бездарно отдан, – не скрывает Валерий Михайлович. – Этот удар морально очень тяжело было пережить». Кстати, американцы пошли по другому пути – они разбирали ракету, а не взрывали, как мы. Потом все это использовали для нужд своей оборонки.

После «Оки» единственным нашим прикрытием на наступательном направлении остались комплексы «Точка» и «Точка-У». Именно поэтому со временем встал вопрос о создании ракетного комплекса для Сухопутных войск, который гарантированно соответствовал бы российско-американским договоренностям. Именно так появился на свет «Искандер». Объединенные в ракетное соединение, эти комплексы представляют собой грозную силу, предугадать действия которой противник не в состоянии. В НАТО крайне боятся русских «Искандеров», и одна из причин такого страха – наличие сменяемых боевых частей ракет. По сути, такое оружие отчасти становится конкурентом ядерному. По мнению доктора технических наук Валерия Кашина, «Искандер» и созданная под него инфраструктура прослужат не менее 30 лет, при этом будет идти работа по наращиванию боевых возможностей комплекса, в том числе за счет ввода в его состав новых, более совершенных ракет.

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