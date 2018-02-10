Ценный дар от министра: Шойгу передал Военно-морской библиотеке в Петербурге исторические документы

Военно-морская библиотека в Санкт-Петербурге получила ценный дар от министра обороны: из личной библиотеки Сергея Шойгу ей передали десятки подлинных исторических документов, а также фотографии, запечатлевшие драматические моменты Петрограда в период с 1917 по 1923 год. Важную миссию по передаче документов выполнила замминистра обороны Татьяна Шевцова.

«Данные документы будут оцифрованы, выложены на сайт Минобороны, и любой желающий сможет с ними ознакомиться. И конечно, каждый сможет с ними ознакомиться в этой удивительной библиотеке. Я прошу принять дарственную от министра обороны», – сказала замминистра обороны, передавая документы.

В числе важных документов – уникальный снимок, сделанный 4 июля 1917 года, на котором запечатлен расстрел демонстрации на углу Невского и Садовой. Представитель знаменитой династии фотографов Виктор Булла сделал его с крыши Пассажа, и теперь это изображение во всем мире считают одним из самых удачных примеров репортажной съемки. Кроме того, коллекцию дополнили 76 секретных приказов Временного правительства по армии и флоту.

По решению Шойгу эти уникальные документы должны храниться именно в одной из старейших библиотек вооруженных сил. Военно-морскую библиотеку в Петербурге основал еще император Павел I, многие из этих книг сохранились только в единственном экземпляре.