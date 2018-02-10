Здесь учился герой: в воронежской школе открыли мемориальную доску в память о Романе Филипове

В Воронеже на фасаде школы № 85 открыли мемориальную доску в память о погибшем Романе Филипове. Пилот, геройски погибший в Сирии, был выпускником этого учебного заведения.

Церемония проходила с участием роты почетного караула. На ней собрались родственники, друзья, бывшие одноклассники и боевые товарищи Филипова. Школе присвоено его имя.

Филипов погиб 3 февраля в провинции Идлиб. Его штурмовик Су-25 был сбит боевиками. Летчик катапультировался и до последней секунды вел бой с террористами, чтобы не попасть в плен, он подорвал себя гранатой.

Указом президента России Филипову посмертно присвоено звание Героя России.