В армии России появилось новое поколение офицеров

В российской армия появилось новое поколение офицеров, которых отличает решимость любой ценой выполнить поставленные задачи. Об этом заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова, выступая перед студентами Санкт-Петербургского экономического университета.

«Сейчас у нас появилось новое поколение офицеров, людей очень достойных, профессиональных и готовых выполнять задачу любой ценой», - подчеркнула заместитель министра оборонного ведомства.

Татьяна Шевцова добавила, что российские военнослужащие в ходе кампании в Сирии показали свои лучшие качества, в том числе мужество, верность долгу и профессионализм. Она отметила, что боевой опыт на территории Сирии получили более 48 тысяч российских военных, многие из которых отмечены наградами.