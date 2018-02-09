В Минобороны сообщили об иностранной разведке у арктических границ России

Двадцать летательных аппаратов вели воздушную разведывательную деятельность вдоль границ России за прошедшую неделю. Причем четыре из них – на арктическом стратегическом направлении, сообщает Минобороны РФ.

«На перехват потенциальных нарушителей российские истребители вылетали 11 раз», – говорится в сообщении ведомства.

Можно отметить увеличение иностранного внимания, так как неделей раньше у границ России было зафиксировано 16 летательных аппаратов. Как и тогда, нарушений воздушного пространства страны не произошло.