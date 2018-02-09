Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны России

Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата Минобороны РФ до 10 740 человек, в том числе федеральных гражданских госслужащих до 4 930 человек. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, добавлены функции ведомства в части организации мероприятий по оперативному оборудованию территории страны и подготовке коммуникаций в целях обороны, контролю за капитальным строительством спецобъектов, предназначенных для федеральных органов власти в военное время, в условиях ЧП, и других задач.

На Минобороны возлагаются полномочия, связанные с внедрением современных технологий, направленных на повышение эффективности строительства объектов для обеспечения обороны и безопасности государства.